governo terra plana #

Informa o blog do Léo nesta terça que o governo GladsonC (PP-PSDB) contratou um palestrante para vir ao Acre desfazer a ideia de que o homem não interfere no ambiente do planeta…

Daqui a pouco chega um cientista do governo azul (azul para eles, somente) explicando como são as bordas da Terra por onde escorre a água dos oceanos…aguarde!

Bem, o senador MBittar já deu mostras que é um terraplanista em estágio adiantado…preservação do meio ambiente pra ele é lero-lero…

Em tempo:…falando em ambiente, sensacional charge da Laerte Coutinho….sobre desmatamento…e a casa 58…no Vivendas da Barra (pesada), no Rio de Janeiro:

Na Folha de S. Paulo de hoje: pic.twitter.com/2Wk6ovxkjw — Laerte Coutinho (@LaerteCoutinho1) November 19, 2019

J R Braña B.

