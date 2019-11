casa venda rb #

Dando uma força para um amigo conhecido da luta política… – J R Braña B.

Rio Branco, Belo Jardim, Casa (vendo)

R$120.000 – Casa avaliada em 200 mil no Belo Jardim 2 (negocio parte do pagamento)

Casa toda murada com sala e cozinha tipo americana, dois quartos e um banheiro, medindo 6x8m + duas varandas (8x3m na lateral e 6×3 nos fundos, com área de serviço com tanque de 3 cubas e instalação para máquina de lavar). Terreno de 25×50 metros com portão elétrico, canil em alvenaria com 3 casinhas, poço de 12 metros (instalação da bomba com disjuntor dentro de casa), uma edícula mista no fundo do terreno (em madeira com banheiro em alvenaria) e fruteiras. Casa a 300m da BR, nua principal do bairro.

Zap 99956-7851

Mais informações e fotos aqui

