Ficamos fora do ar devido a ‘Bug’ geral no servidor…

É uma agonia quase que insuportável ficar sem atualizar as coisas do Acre, do Brasil e do resto do planeta…

Mas estamos de volta…

Para alegria dos melhores leitores e raiva dos que não gostam de oestadoacre, mas são estimulados a vir aqui ver o estamos dizendo…

Obrigado a todos!

J R Braña B.

E recomeçamos com uma nota importante do oficialismo sobre o assassinato em Xapuri do presidente do Psol.

NOTA DE REPÚDIO



É com tristeza que recebemos a notícia do assassinato do presidente do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em Xapuri, Josemar da Silva Conde, ocorrido na tarde de quarta-feira (20), na Reserva Extrativista Chico Mendes.

Indignado, repudio o brutal assassinato, pois todo crime covarde contra dirigente partidário constitui atentado ao Estado de direito e à democracia brasileira.

O Governo do Estado do Acre, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, está empenhado em investigar o crime com rigor para que prevaleça o império da lei e haja a punição do ou dos responsáveis por este ato de barbárie.

Rio Branco (AC), 22 de novembro de 2019

Gladson de Lima Cameli

