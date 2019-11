perpétua água #

O governo Bolsonaro e sua base fisiológica (não se engane, em breve o Gov do Acre vai tentar privatizar o Depasa) querem a todo custo transferir a empresas privadas o serviço de distribuição de água…

Como foi feito com a Eletroacre (doada por R$ 50 mil à Energisa…)

Nesta tarde, um voto do Acre foi contra essa medida prejudicial à população…o voto de Perpétua, que disse Não privatizar o Depasa (e todas as empresas de saneamento do Brasil)…

Assista:

Perpétua também comemora e informa que o Congresso derrubou nesta tarde veto de Bolsonaro, que impedia escolas públicas terem obrigatoriamente psicólogos e agentes sociais.

Essa decisão do Congresso (derrota de Bolsonaro) abre campo de trabalho para inúmeros profissionais no Acre e no Brasil.

Vitória de todos nós que defendemos a EDUCAÇÃO!

PSICÓLOGOS e ASSISTENTES SOCIAIS nas ESCOLAS! pic.twitter.com/jQGAQ39cgY — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) November 27, 2019

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre