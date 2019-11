retirada direitos #

AnGA (governo do Acre)

Governador diz que reforma da previdência garante direitos de trabalhadores

O governador Gladson Cameli afirmou na manhã desta quarta-feira, 27, durante participação ao vivo no programa Cidadania, transmitido em cadeia de rádios FMs do Acre, que a reforma da previdência aprovada por 17 votos pela Assembleia Legislativa do Acre em sessão extraordinária na tarde desta terça-feira, 26, garante direitos trabalhistas e o pagamento em dia ao servidor público.

“Quem garantiu a reforma da previdência pensa em um estado sólido, trata com seriedade a coisa pública. Não tiramos direitos consolidados, criamos ferramentas para que no futuro o servidor possa se aposentar com a garantia de receber o seu salário”, comentou o governador.

Cameli disse que respeita o direito de cada um, “inclusive de quem pensa diferente”, explicando a necessidade de estancar o repasse dos recursos para cobrir o rombo da previdência que este ano ultrapassou a cifra dos R$ 400 milhões. “O tempo será o senhor da razão. Vai mostrar aos que tentaram confundir a opinião pública de que estamos no caminho da austeridade”, disse o governador.

(…)

Em tempo: é o mesmo blá blá blá de sempre… que a mídia amiga ajuda na narrativa cínica de austeridade (pros servidores, claro)…

Em tempo 2: Essa reforma do GladsonC é um desastre para o servidor

– J R Braña B.

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre