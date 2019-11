nora de bolsonaro 33 mil #

Traduzindo: ela acha o salário baixo…pouco…uma miséria, quem sabe um salário de professor do Acre.

Do Extra

Mulher de Eduardo Bolsonaro, Heloísa diz passar por “perrengue” com o salário do marido. Como deputado federal, o filho de Jair Bolsonaro ganha R$ 33.763. A nora do presidente usou seus stories para dividir com os seguidores seu estilo de vida. Na sequência de vídeos, ela disse que a “glamourização da vida política tem que acabar” e que investe o dinheiro do casal em viagens. Sem trabalhar, ela conta que pretende retomar a independência financeira e que já achou caro pagar R$ 60 para fazer as unhas.

Além do salário, os parlamentares têm auxílio-moradia de R$ 4.253 ou apartamento de graça para morar, verba de R$ 30.788,66 a R$ 45.612,53 por mês para gastar com alimentação, aluguel de veículo e escritório, divulgação do mandato, entre outras despesas. Dois salários no primeiro e no último mês da legislatura como ajuda de custo, ressarcimento de gastos com médicos.

(…)

Em tempo: cinismo acima de tudo…! – J R Braña B.

