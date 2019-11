dep edvaldo acre #

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Edvaldo Magalhães, chamou de çábio o meteorologista alagoano aposentado Luiz Molin, que veio a Rio Branco, a convite do governo do Acre dizer para o público ruralista que a Amazônia não repercute nada no ambiente do planeta.

-É um çábio – define o parlamentar do PCdoB.

