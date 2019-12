gladsonc itália #

Com diplomatas, Gladson Cameli discute integração do Acre com a Itália

Governador recebeu o cônsul-geral da Itália, Felipo La Rosa e do vice-cônsul do país, Claudio Guastella, em seu gabinete

O governo do Estado e o governo da Itália iniciaram as primeiras conversas para a possibilidade de que o país europeu desenvolva parceria comercial e turística com o Acre, nesta segunda-feira, 2, em visita do cônsul-geral da Itália, Felipo La Rosa, e do vice-cônsul do país, Claudio Guastella, ao gabinete do governador Gladson Cameli, no Palácio Rio Branco.

Estivemos em 2019 organizando o estado. Aprontando-o para o crescimento econômico que virá nos próximos anos e acho que a Itália poderia ser uma parceira importante para nós, afirmou o governador.

O governador e os diplomatas conversaram sobre a possibilidade de um voo ligando Manaus ao continente europeu que facilitaria o fluxo de turistas italianos para o Acre, já que por São Paulo é muito mais caro, e vice-versa, com acreanos embarcando para a Itália via Manaus.

