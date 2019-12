mãe filha ps #

Como diz o governador GladsonC, o governo já deu certo…

A vida real, porém, é diferente do que o governo propagandeia….

Essa mãe, abaixo, relata o que a sua filha está passando no ‘novo PS’ de Rio Branco inaugurado com 13 bolos pelo governo do PP/PSDB e confeiteiros/padeiros gladistas de ocasião.

Maria José Paulino, no FB

Quero deixar aqui minha indignação ao Sr. Governador Gladson Camelli. Minha filha, Rebeca está internada no novo prédio, Hospital de Urgência e Emergência. Ela está com uma fatura exposta, fêmur quebrado e falta medicamentos, falta seringa, dipirona injetável, tramal. Sem contar que a comida é horrível, nem cachorro come, de tão ruim e mal feita que é. E o Sr. ainda faz questão de dizer na televisão que está tudo bem, tudo certo, fala tanto saúde em primeiro mundo, e é tudo uma hipocrisia o que você fala na TV e nas redes sociais, a realidade é bem diferente, isso aqui está um caos, é um caso sério. Meu voto foi jogado fora, deixo aqui minha indignação e revolta.

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre direto no seu celular ou desktop