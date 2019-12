rock ac/dc #

Estrada para o inferno (Highway to Hell), do AC/DC, é um dos Rock que escolhi para perturbar a mente do novo presidente da Funarte (nomeado por Bolsonaro), Dante Mantovani, que disse hoje que o rock foi criado para as meninas abortarem e que é coisa do demônio…só se for o demônio do governo dele….

Ouça abaixo Estrada para o inferno, sucesso antigo do AC/DC…e depois…

…E como o tal presidente da Funarte falou que os Beatles foram agentes do comunismo…vamos tocar Revolution…

Tenham todos uma plácida noite….

J R Braña B.

