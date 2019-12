Sem noção: Prefeitura de Feijó libera privatização da água

prefeitura de feijó #

O município de Feijó, por meio do PL-72, (…) autoriza a constituição de gestão associada com o Estado do Acre e entes da adm pública estadual, para a execução de funções públicas relativas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário (…)

A tradução clara (privatização da água) da intenção da prefeitura só vem mais abaixo:

(…) a opção pelo sistema de concessão à iniciativa privada representa uma alternativa indispensável para o crescimento econômico face a enorme carência social e econômica do país, aos quais, comprovadamente, são melhor supridas mediante uma colaboração positiva do setor público e privado (…)

Ou seja, o município de Feijó, rico, próspero, dinâmico na sua economia, com uma população de renda per capita semelhante ou superior à da Noruega, está abrindo as portas para que o governo do Acre privatize a captação, fornecimento e a cobrança do serviço essencial de água.

Se preparem feijoenses (já, já os demais municípios sem noção vão fazer o mesmo…) para pagar mais caro a tarifa de água.

Mais cedo dissemos aqui que o governo GladsonC/Rocha já escolheu o seu caminho (ou descaminho): favorecer a minoria (empresas) e prejudicar a maioria (população…incluindo o interior).

O Acre todo está vendo o resultado da privatização da energia (Eletroacre doada por R$ 50 mil à Energisa) e as insuportáveis tarifas de luz todo mês.

O mesmo vai acontecer se o serviço essencial de água for entregue a empresas privadas.

Nos últimos anos (no governo do PT-PCdoB-PSB-PSol) o Estado investiu milhões na melhora do sistema…e agora, depois desses investimentos, o governo (e a prefeitura de Feijó, que se adianta aos demais) pretende entregar o patrimônio público ao setor privado.

Igual foi feito com Eletroacre.

A população do Acre e do Brasil terá que enfrentar mais essa ameaça a sua dignidade.

O Congresso brasileiro (com maioria de parlamentares comprometida com empresas e bancos) está correndo para pôr em prática o novo marco regulatório do setor.

É preciso impedir esse crime…

A deputada federal Perpétua já se posicionou contra a privatização da água ..

Vamos ver o que dirão os outros sete seus colegas…



J R Braña B.

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre…já mais de 700 que recebem automaticamente as atualizações do blog direto no celular e desktop