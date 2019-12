vê se você…#

Dica de Eduardo Moreira…

Se você é daqueles que comemora a alta da bolsa e nao tem ação

Tem medo do MST e não tem fazenda

É a favor da Reforma da previdência e não é patrão

Comemora a alta do PIB e não come mais carne

Vc nao precisa de um bom governo, precisa de um bom psicólogo

— Eduardo Moreira (@eduardomoreira) December 3, 2019