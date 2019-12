ponto eletrônico #

Governo promove capacitação de servidores para inserção do ponto eletrônico

O ponto eletrônico em breve será uma realidade na rotina dos servidores públicos estaduais. O sistema é inédito na história do funcionalismo público e começou a ser implantado no mês de novembro, sendo mantido em caráter experimental pelos próximos 90 dias. Na manhã desta terça-feira, 3, os chefes de departamentos de Recursos Humanos e servidores do setor passaram por capacitação.

Muito em breve o servidor estadual vai estar sob controle eletrônico no trabalho…

Com soldo de miséria, mas ali, encurralado pela pressão do chefe imediato e agora com a vigilância do ponto eletrônico…ou tornozeleira funcional.

Em pleno século da tecnologia…quando o importante deveria ser a produção do serviço, seja presencial ou remoto…o governo analógico do PP/PSDB impõe o cabresto eletrônico para os servidores.

Para ninguém escapar antes do horário, mesmo que tenha que ficar olhando um para a cara do outro…por falta do que fazer (um problema de governo e sua falta de gestão e ação).

O governo azul (azul só para eles) é assim: ponto eletrônico (tornozeleira), controle total para a plebe do Estado e porteira aberta para GladsonC e seu vice Rocha…que podem viajar a torto e à direita pelo Brasil e pelo mundo (às custas dos otários) que ninguém vai incomodá-los com o cabresto eletrônico.

Tudo a ver: governo do relho e governo do cabresto eletrônico.

Em tempo: quem deve está rindo à toa é a empresa que vai emprestar o serviço ao governo…sim, porque de graça essa generosidade não seria…né, Valdirene!???

J R Braña B.

