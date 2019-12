compare os dois #

Bolsonaro…

E Lula…

Coisa linda de se ver! O nosso Lula, o Lula do Brasil, dança na roda de jongo da comunidade quilombola Campinho da Independência, em Paraty, no Rio de Janeiro. É o líder político de maior relação com a cultura e com o povo brasileiro em toda a nossa história. Viva, @LulaOficial! pic.twitter.com/UGuXJmEop0

— Reginaldo Lopes (@ReginaldoLopes) December 5, 2019