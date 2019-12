água privatizada #

Confira como votaram os deputados do Acre (marco legal do saneamento – privatização da água)

Quem votou SIM votou para privatizar a água (Depasa, por exemplo)

Quem votou NÃO votou contra a privatização

Uma deputada do Acre (Vanda Milani) não aparece na relação dos votantes

Alan Rick – pela privatização

Flaviano – pela privatização

Jéssica Sales – pela privatização

Jesus Sérgio – contra privatização

Manuel Marcos – pela privatização

Mara – contra a privatização

Perpétua – contra a privatização

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 276 votos a 124, o texto-base do novo marco legal do saneamento básico.

Foi aprovado o Projeto de Lei 4162/19, do Poder Executivo, com emendas que incluem as mudanças previstas no substitutivo do deputado Geninho Zuliani (DEM-SP) e outras alterações. A principal mudança garante aos municípios a renovação dos atuais contratos de programa até 30 de março de 2022.

