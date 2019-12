de madrid #

GladsonC, sua Excelência, ainda está em Madrid…na COP-25.

De lá, anuncia o restante do 13º dos servidores do Acre…no dia 13, nesta sexta, 13…claro, para tirar onda com o PT…que, nos 20 anos que esteve à frente do governo – atrasou uma só vez o 13º para uma pequena parte dos servidores.

O governador está há dias na capital da Espanha, praticando austeridade em Euros (cada Euro vale R$ 5)…

O que a maioria dos servidores recebe de salário e 13 não dá para curtir um passeio despretensioso nesta época do ano pela gelada Gran Vía madrileña.

…Que GladsonC tem aproveitado…

!Vale!

J R Braña B.

