chineses vão #

Com engenharia do Brasil no chão, destruída depois da façanha antinacional da Lava Jato, o Brasil não consegue competir nem dentro do próprio país…

Luis Nassif, irônico:

Os chineses irão propor levantar uma estátua para a Lava Jato. Conseguiu destruir a competitividade das empreiteiras brasileiras não apenas na Africa como no Brasil. Consórcio chinês vence leilão para construção da Ponte Salvador-Itaparica | Bahia | G1 https://t.co/xbAOQi8pBY — Luis Nassif (@luisnassif) December 14, 2019

Em tempo: o Brasil sabe da Lava jato e não sabe da Vaza Jato…

