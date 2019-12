gleisi #

A deputada do PT do Paraná, Gleisi Hoffmann, explica de uma vez por todas a importância do financiamento público de campanha no Brasil…

E mostra o péssimo exemplo do partido Novo, o partido dos banqueiros.

Assista…:

Nesse discurso desmonto o falso discurso sobre o financiamento público de campanha pic.twitter.com/6ASfNiBtY2 — Gleisi Hoffmann (@gleisi) December 18, 2019

