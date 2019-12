rio prefeitura #

O pastor pentecostal e prefeito do Rio, Marcelo Crivella, suspendeu todos os pagamentos da prefeitura daquela cidade…é a agonia e o prenúncio da derrota nas urnas no ano que vem!

-Rio, 40 graus…cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos – diria Fernanda Abreu.

– J R Braña B.

Revista Fórum – A gestão de Marcelo Crivella (Republicanos) bloqueou todas as movimentações financeiras e pagamentos da prefeitura do Rio de Janeiro. O secretário da Fazenda, Cesar Barbiero, emitiu resolução publicada no Diário Oficial do município que bloqueou as atividades da Subsecretaria do Tesouro a partir das 14h da segunda-feira (16).

(…)

