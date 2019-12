professores acre #

O Sinteac fala em greve no começo do ano letivo, quando mais inteligente seria ter preparado o movimento para o final do ano letivo…atrasá-lo completamente.

Mas aí o próprio sindicato ajuda com a desculpa das férias dos professores…

(Não há sequer previsão de reposição salarial em 2020….)

Governo algum respeita categoria desorganizada, desmobilizada e sem consciência de classe.

Traduzindo: os professores precisam refundar o seu sindicato…mudar a política…a orientação.

A começar com novas eleições!

Os professores foram humilhados e derrotados em 2019 pelo governo do relho!

As lideranças atuais do Sinteac e do outro (Simproacre) já não reúnem mais condições políticas para representar a maior categoria de servidores do Acre.

J R Braña B.

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre