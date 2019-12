1o ano bolso mortes 60 mil#

O Acre, sua capital Rio Branco, não deixa mentir… J R Braña B.

GGN

Outra marca do governo foi a aposta na repressão policial por meio de propostas para conceder uma presunção de legítima defesa a policiais e militares

Do Instituto Sou da Paz

Quase 60.000 pessoas foram assassinadas no Brasil em 2018 – cerca de 157 mortos por dia – e meio milhão de veículos foram roubados ou furtados. As pessoas vivem com medo de perderem entes queridos e de sofrerem assaltos, e cobram soluções do poder público.

1º ano governo Bolsonaro: 60 mil assassinatos e medo nas ruas https://t.co/0UyxFZXB7r — Luis Nassif (@luisnassif) December 21, 2019

Ative o sininho e recebas as notificações de oestadoacre