Revista Fórum – O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), foi provocado neste sábado (21) por torcedores do Flamengo que assistiam à final do Mundial de Clubes em um bar de Fortaleza, no Ceará.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores xingando o pedetista que, apesar das provocações, caminha tranquilo com uma garrafa de uísque na mão e apenas responde: “Queiroz é ladrão. Bolsonaro é ladrão”.

Ciro chamando Bolsonaro de ladrão com Whisky na mão é o meu espírito p 2020 pic.twitter.com/mxP94VJNu6 — Pedro (@pedroalnc) December 21, 2019

