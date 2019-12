nas ruas #

Com se viu na tv/internet, nenhum negro na torcida do Flamengo (incrível, né?) no Catar para ver o time perder para o Liverpool (um clube inglês que faz propaganda para um sanguinário saudita).

Incrível, não!

É a desigualdade do Brasil que não permite seus milhões de torcedores terem uma vida digna….especialmente no Rio de Janeiro.

Muitos milhões de torcedores do Fla ficaram no Brasil…vendo pela TV..

Eu vi pela internet.

Essa maioria do Fla faria uma diferença monumental se fosse às ruas exigir direitos sociais retirados desde Temer e agora Bolsonaro…

O que impede milhões de torcedores do Flamengo de lutar por direitos sociais?

J R Braña B.

