Vídeo: Rio-92: há 27 anos discurso de Fidel parece em 2019

rio-92 #

Na conferência do clima no Brasil, na Rio-92, o discurso de Fidel sobre as causas e consequências dos maus tratos ao meio ambiente…

Suas palavras causam calafrios se se tem em conta o que acontece hoje na Amazônia.

–Na realidade tudo o que contribui hoje para o subdesenvolvimento e a pobreza é uma flagrante violação da ecologia – diz Fidel.

Assista:

#LoMásVisto2019

Hace 27 años, Fidel Castro pronunció su discurso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que acogió Río de Janeiro. Sus palabras provocan escalofríos si se tiene en cuenta la destrucción de la Amazonía este 2019 pic.twitter.com/cTs3ze281T — RT en Español (@ActualidadRT) December 24, 2019

