Pra não dizer que não falei das flores (extrato do Gov-2019)

O governo do Acre envia release para as redações com sua prestação de contas 2019…o que fez….

Então, para não dizer que não falei das flores….está aí abaixo…

Tudo informação do Governo GladsonC

J R Braña B.

Gov do Acre

(Confira o que foi realizado nas principais pastas em 2019)

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SEJUSP

Valorização do servidor

Faltava fardamento para a Polícia Militar, além de equipamentos e até combustível para os veículos das forças de segurança no Acre, itens básicos e fundamentais para a garantia do trabalho dos profissionais. O problema foi sanado com a liberação de R$ 2,2 milhões.

Do governo federal, Gladson Cameli conseguiu apoio para a compra de 127 novas viaturas, armamentos e equipamentos para iniciar as ações de monitoramento preventivo que se espalharam por todo o estado. Foram mais de R$ 14 milhões para a aquisição de veículos e para a compra de equipamentos que vão de barcos a caminhonetes 4×4, repassados ao Governo do Estado do Acre pelo Ministério da Justiça. Os equipamentos foram entregues em 18 de novembro, com a presença do ministro de Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro.

O Acre também ficou entre os seis estados brasileiros que conseguiram se habilitar para receber recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Em 2019, foram liberados para o Acre 9 barcos, 63 motocicletas, dois micro-ônibus, duas vans, 9 carretas de transporte de cargas, 45 veículos leves, 30 caminhonetes 4×4, um veículo aquático para salvamento, 37 caminhonetes para transporte de presos e 9 motores de popa.

O governo recebeu ainda um helicóptero apreendido do tráfico de drogas pela Justiça Federal de São Paulo, e doado para ser usado nas operações de segurança pública no estado. Já a Polícia Rodoviária Federal doou um avião Sêneca, bimotor de prefixo PP-FFZ, com capacidade para até sete passageiros, e que já permite transportar mais pessoas, de forma muito mais rápida, a qualquer região isolada do estado. O Estado conta ainda com os helicópteros Harpia e 1 e Harpia 3 utilizados em transportes de pacientes e atividades de segurança e resgate.

Redução da violência

Com os investimentos estruturais, de profissionais, inteligência e ações, os resultados apareceram: foram mais de duas mil operações deflagradas no estado e, pela primeira vez em cinco anos o número de mortes violentas diminuiu.

Os dados levantados no primeiro semestre apontaram uma redução de 34,91% de homicídios em relação ao mesmo período de 2018, em todo o estado. Em Rio Branco, a redução foi de 27,03 %. O próprio Ministério Público do Estado do Acre apontou dados relevantes na redução de crimes no estado.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESACRE

Novo Pronto-Socorro

Obra que há muito tempo era prometida para a população, a verticalização do Novo Pronto-Socorro de Rio Branco, foi entregue no dia 6 de agosto, data que marcou os 117 anos do início da Revolução Acreana.

Após quase 10 anos de espera, a população finalmente pôde contar com a expansão do Hospital de Urgência e de Emergência de Rio Branco, um compromisso de Gladson Cameli durante a campanha, que era o de abrir o hospital com equipamentos, médicos e a equipe para atender, verdadeiramente, a população.

“O nosso sacrifício não termina aqui. Pelo contrário, ele começa hoje. E as imagens dos corredores cheios de pessoas sofrendo com dores não veremos mais”, destacou o governador na ocasião.

Ao colocar em funcionamento a unidade, promessa feita nos programas eleitorais de 2018 e cumprida em apenas sete meses de mandato, o governo provou que o descaso com a população era um dos fatores pelos quais o governo anterior passou uma década com as obras paralisadas.

Revitalização do hospital de Sena Madureira

Após 111 anos de sua inauguração, o Hospital Estadual João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, será completamente reconstruído e modernizado na gestão Gladson Cameli. A ordem de serviço para reforma do centro cirúrgico e ampliação da unidade foi assinada em novembro e as obras seguem cumprindo o cronograma estabelecido.

Ao todo, são investidos R$ 12,5 milhões na unidade que se tornará referência na regional do Purus, uma das áreas mais populosas do estado. O novo hospital será quatro vezes maior que a estrutura existente. Saindo dos atuais mil metros quadrados de área construída para mais de quatro mil metros quadrados.

UPA de Cruzeiro do Sul