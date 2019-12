segredinho gov #

Thiago Caetano, ex-sec de Infraestrutura do Gov GladsonC, no FB

Diante de algumas polêmicas que saíram nos jornais e Blogs, sobre uma postagem que fiz sobre o que aprendi no dia de ontem… Quero deixar claro que não diz respeito à minha saída do cargo de Secretário da SEINFRA… Porque essa decisão foi conversada e planejada, com o Governador… Na verdade foi em relação à algumas pessoas que não conseguem entender que estamos sendo colocado em uma Missão ainda maior pelo Governador, com maiores e mais amplas responsabilidades… A População do Acre entenderá..

(…)

Em tempo: hummmm!

Em tempo 2: é muito sigilo para um governo só, né?!

J R Braña B.

