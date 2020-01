imagens #

Saber sobre o francês Broca (Pierre) e Wernicke (área da fala no cérebro) ajudam entender essas cenas…

Considere: milhões de anos atrás nossos antecedentes fizeram um sacrifício maciço de seu hemisfério esquerdo.

Perdemos uma quantidade enorme de memória de curto prazo e a substituímos por broca, wernicke e o laço fonológico.

-Mas por que?

-Para que possamos conversar

Assim, os chimpanzés podem fazer isso (memória curto prazo)…nós não podemos.

