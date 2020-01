irã #

Jornal Econômico, de Portugal:

Depois de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, ter expressado apoio à decisão de Donald Trump em atacar forças iranianas no Iraque, o governo iraniano prontamente informou que ia exigir a retirada do embaixador brasileiro no país, dentro do normal processo diplomático, segundo a Reuters.

O ataque que vitimou Qassem Soleimani gerou uma onda de revolta no Irão, que motivou várias medidas, entre elas a expulsão de vários embaixadores de países que tenham manifestado apoio à decisão do governo dos Estados Unidos.

PS: em Portugal pronuncia e escreve Irão ao invés de Irã.

