Liberdade de expressão é cláusula pétrea na Constituição

Ministro Marco Aurélio, do STF, sobre decisão de desembargador que determinou que NetFlix retire do ar especial de Natal do Porta dos Fundos.

Decisão superior vai derrubar essa censura.

–É uma barbaridade. Os ares democráticos não admitem a censura, disse Marco Aurélio a Bernardo Mello Franco, colunista do Globo. Ele afirma a decisão de retirar o vídeo do ar não tem amparo na Constituição.

Marco Aurélio: censura ao Porta dos Fundos é uma barbaridade! https://t.co/D1zJVbg1iv via @ConversaAfiada — MARIO (@marioscand) January 9, 2020

