economia #

Por Márcio Pochmann, economista:

Diante da ampliação da pobreza e ausência de melhora no horizonte da economia, salvo ação propagandista da torcida midiática neoliberal, o governo Bolsonaro inicia, pela 1° vez, o desembarque do orçamento daqueles a serem descartados do Bolsa Família. Nunca antes no Brasil.

— Marcio Pochmann (@MarcioPochmann) January 10, 2020