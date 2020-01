uma fração #

‘Leva apenas uma fração de segundo para sorrir e esquecer, mas, para alguém que precisa, isso pode durar uma vida.’

Assista…:

”It only takes a split second to smile and forget, yet to someone that needed it, it can last a lifetime.” pic.twitter.com/90trfJlkvc

— Vala Afshar (@ValaAfshar) January 11, 2020