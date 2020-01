Nota da ex-presidenta Dilma Rousseff

nota dilma #

Documentário Democracia em Vertigem no Oscar é um tapa na cara dos golpistas canalhas…leia nota de Dilma Rousseff:

A denúncia do golpe no Oscar

A história do Golpe de 2016, que me tirou da Presidência da República por meio de um impeachment fraudulento, ganha o mundo pelas lentes de Petra Costa no documentário “Democracia em Vertigem”. E, para surpresa de alguns, ganhou hoje indicacao ao Oscar.

O filme mostra o meu afastamento do poder e como a mídia venal, a elite política e econômica brasileira atentaram contra a democracia no país, resultando na ascensão de um candidato da extrema-direita em 2018.

Parabéns a Petra e à equipe do filme pela indicação ao Oscar. A verdade não está enterrada. A história segue implacável contra os golpistas.

Dilma Rousseff

