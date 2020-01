caos inss #

As filas que haviam acabado no INSS estão de volta…!

Com milhões de desempregados no país e 14 mil indústrias fechadas desde o Golpe de 2016 (17 ao dia em média), Bolsonaro e Paulo Guedes, resolveram também não realizar os concursos (igual Temer), mas estão chamando 7 mil militares do Exército para ocupar as vagas necessárias no INSS…militares aposentados, que receberão mais 30% no salário…14 milhões ao mês.

Você, desempregado, que votou no mito, achando que seria a solução de todos os problemas do Brasil…aí o troco que você recebe: 7 mil militares aposentados na sua vaga no INSS.

Houvesse concurso, a juventude teria uma oportunidade…

Entende como funciona um governo neoliberal de extrema direita, agora?

PS: quando tiver um tempinho, pesquise sobre Emenda 95…pra você entender!

(byMariaLúcia)

