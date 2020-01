fardamento escolar #

A polêmica sobre o visual do fardamento escolar da rede pública do Estado não se justifica…as camisetas ficaram bonitas…ponto.

Agora… o que chama atenção nessas fotos de apresentação do uniforme para 2020 é o governo não expressar a realidade do Acre, onde a expressiva maioria dos alunos não é branca…pelo contrário…é negra….indígena, morena, parda, etc…

Ao encontro de sua Excelência levaram só meninos/as da ‘Suécia…’

Isso tem nome: racismo!

O governo tem obrigação constitucional de respeitar e expressar nas suas ações institucionais a diversidade populacional no Estado que diz governar.

As fotos dos alunos brancos do Acre com o governador:

