Vídeo aterrorizante de secretário de cultura de Bolsonaro (v)

cultura nazista #

Com trecho copiada de discurso do Joseph Goebbels (ministro da propaganda de Hitler), o secretário de Cultura de Bolsonaro protagoniza, até agora, a mais assustadora ameaça à liberdade artística no país.

A Confederação Israelita (que teve os seus irmãos vítimas de Hitler) repudia o discurso e exige a demissão do secretário Roberto Alvim, que será demitido ainda hoje, aposta a imprensa.

Assista ao assombroso discurso (tudo sinistro no quadro abaixo…nada expressa o Brasil…apenas o Brasil de Bolsonaro… que é o Brasil do fascismo)

(…)

Em meados do século XX, Goebbels havia afirmado que a “arte alemã da próxima década será heroica” e “imperativa”. No discurso do secretário da Cultura, Alvim afirmou que a “arte brasileira da próxima década será heroica” e “imperativa”.

(…)

Parte da fala do secretário de Cultura de Bolsonaro plagia trechos do nazista Joseph Goebbels. Isso não pode ser admitido no Brasil. O Congresso nacional e o @MPF_PGR precisam parar de assistir isso passivamente. Vocês não veem a escalada autoritária? pic.twitter.com/SNcXOXenp4 — “Once Upon a Time in America” 🇮🇹🇧🇷🇺🇸. ‘ . (@Boscardin) January 17, 2020

Repercussão no Brasil e no exterior

Se Roberto Alvim continuar empregado hoje, o governo passa a abrigar oficialmente um simpatizante do nazismo. Se você continuar apoiando o governo com Alvim lá, ele terá companhia na simpatia ao nazismo: tu. pic.twitter.com/CQJUKYxwlX — “Once Upon a Time in America” 🇮🇹🇧🇷🇺🇸. ‘ . (@Boscardin) January 17, 2020

O primeiro

Foi-se o primeiro nazista do governo, depois outro, outro mas, enfim teremos novas eleições. Os entreguistas e nazistas terão ido a PQP! — Roberto Requião (@requiaopmdb) January 17, 2020

Repugnante

É repugnante e inaceitável o discurso do secretário de cultura, Roberto Alvim, copiando o discurso do ideólogo nazista. A única opção do governo era sua demissão imediata. Não pode haver espaço pra esse tipo de apologia de ideias que levaram a crimes de lesa-humanidade. — Marina Silva (@MarinaSilva) January 17, 2020

Jornal de Portugal

Vai ser demitido o secretário da Cultura brasileiro que se inspirou no nazi Goebbels https://t.co/GGz1PuutOa — Público (@Publico) January 17, 2020

Do Alenão Gerd Wenzel

Se ainda havia alguma dúvida sobre o ideário nazi-fascista do governo @jairbolsonaro , agora não há mais. Parafrasear o ministro da propaganda de Adolf Hitler equivale a um atestado de profissão de fé nazista. Isto vale também para quem endossa esta fala. https://t.co/p0PtcwHF7B — Gerd Wenzel (@gerdwenzel) January 17, 2020

(byMariaLúcia)

