compra de votos #

Para aprovar a Reforma da Previdência contra os servidores públicos e trabalhadores do setor privado, a deputada paulista/bolsonarista Carla Zambelli revela que ouve compra de votos com recursos das emendas.

Com a palavra a atuante bancada do baixo clero do Acre…

-Todos os deputados que votaram a favor tiveram alguma verba……

“Todos os deputados que votaram a favor da Reforma da Previdência tiveram alguma verba, que poderiam tirar de alguns ministérios para mandar para alguma cidade”, diz a deputada para Marcos Palermo, Secretário de Saúde de São Carlos, no interior paulistahttps://t.co/uW2g2d238H — Revista Fórum (@revistaforum) January 18, 2020

(byMariaLúcia)

webrádio oestadoacre – na nuvem para você ouvir de qualquer lugar…

Ative o sininho e receba as notificações de oestadoacre…no mesmo segundo que é publicada….