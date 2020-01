casamentos #

Regina Duarte, bolsonarista, (60 mil de salário na Globo) devedora da Lei Rouanet (mais de R$ 300 mil) que os brasileiros mantém com uma aposentadoria de R$ 6,8 mil (pai era militar)…por ainda ser filha solteira.

Casou quatro vezes, mas não formalizou nenhum deles…claro, por conta da aposentadoria que o Estado lhe provém…e vai ajudar um governo que destrói o Estado (para a maioria, claro…o Estado só para eles).

Uma mulher e atriz rica precisa dessa aposentadoria do INSS de 6,8?

Legal e imoral!

Q responsabilidade o estado tem de carregar nas costas com dinheiro público filha de militar?

No governo de aproveitadores, o presidente aposentado compulsório do exército e secretária recebem soldo sem trabalhar. Ilegal não. Imoral.

E dizer q acabaram com previdência dos pobres https://t.co/tQ5k0jq0c4

— Maria do Rosário (@mariadorosario) January 24, 2020