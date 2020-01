gov trapalhão #

Por enquanto, essa é a imagem 2020 mais emblemática do atual governo trapalhão do Acre….

Acredite….:

No Acre, um helicóptero do governo do estado finge de guilhotina e tenta cortar cabeça de caminhão….em plena via pública…não estava voando.

O aparato público, conhecido por Estrelão – está de volta à oficina.

(byMariaLúcia)