Foi oestadoacre quem pôs a boca no mundo primeiro mostrando que o governo do Acre excluiu alunos pardos, negros e indígenas da foto com o governador das novas camisetas da rede estadual.

De nada, movimento negro!

Depois da repercussão negativa, o governo, acertadamente, divulga novas fotos de estudantes da rede pública do Acre, ou seja, mostrando agora alunos negros com a farda oficial 2020 (abaixo)…elogiável…poderia melhorar se sua Excelência fizesse uma agenda com todos…

Em tempo: por quê não doar pelos menos 02 camisetas por aluno no semestre?

Em tempo 2: caro é a falta de apoio à Educação pública.

