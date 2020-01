GladsonC: Sobra simpatia, falta conteúdo ao governo

gladsonc baixada #

Governador almoça em restaurante da Baixada

Decepcionante que o governo GladsonC não tenha um projeto de desenvolvimento econômico e social…

Porque sua excelência, em matéria de simpatia – é quase imbatível entre os políticos com mandato atualmente no Acre.

Disputa acirrada com Petecão….

Os dois reúnem essa característica inata (simpatia).

GladsonC é amado por milhares, que pouco se importam com a qualidade do governo.

Com diferenças, vimos isso no executivo no começo do século, nos áureos tempos de Jorge Viana no governo.

JV juntou dinâmica gestão e apoio popular…, quase idolatria…a fórmula perfeita.

Falta a GladsonC e ao governo dinâmica, gestão…e conteúdo.

Seu governo é pueril, vão, quase vazio.

O governador não percebe isso.

Que pena!

J R Braña B.

