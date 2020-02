regina duarte 15

Milionária que não abre mão de aposentadoria pública de R$ 6 mil (por ser filha de milico) e nunca ter casado no papel com nenhum dos cinco marido que teve, Regina Duarte diz a amigos que não sabe como vai manter nível de vida com salário de R$ 15 mil.

Fácil é viver com salário mínimo ou salário de professor no Acre.

J R Braña B.

‘A amigos, confidenciou que não sabe como fará para manter seu padrão de vida com o salário de aproximadamente R$ 15 mil que receberá na Secretaria Nacional de Cultura.’ Força, guerreira. https://t.co/bvwnaru56p — Mov. Jairmearrependi (@jairmearrependi) February 2, 2020

