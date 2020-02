binho #

Do ex-governador Binho Marques, no FB:

O MEC foi reprovado no ENEM. Isso é fato. Foi reprovado especialmente por quebrar a confiança no exame. E não se quebra a confiança por uma atitude isolada, mas pelo conjunto da obra. Uma gestão que não utiliza evidência ou ciência para suas atitudes chega em qualquer lugar, menos onde deve chegar. Infelizmente o MEC é a maior expressão do terraplanismo que impera nesse governo.

O MEC, que já foi exemplo de gestão na Esplanada, agora tem um Ministro com característica visivelmente infantis, que dedica 24 horas por dia para combater inimigos imaginários. Pior que o problema do ENEM é a ausência de qualquer-coisa-que-tenha-a-mínima-consistência para superar a baixa qualidade da Educação Básica. Isso sem falar no caso do FUNDEB. Estamos em fevereiro e o prazo de validade do Fundo, responsável por 63% do financiamento da Educação Básica, acaba em Dezembro deste ano. Se nada for feito agora, restará muito pouco a fazer.

Em tempo: falando em terraplanismo….‘Deus é que muda o clima’

