Em reunião no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na companhia dos demais membros da Bancada do Acre, nesta terça-feira (4), a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) cobrou de Sérgio Moro que instale no Acre um Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública, a exemplo do que foi feito em outras capitais do Brasil.

-Tendo em vista os altos índices de violência, que só pioram, bem como a crescente guerra de facções, que encontram nossas fronteiras descobertas, facilitando a entrada de armas e drogas, precisamos urgentemente de atenção do Governo Federal, já que há um ano o governo do Acre patina e não consegue reduzir os índices de violência no Estado – disse a deputada.

