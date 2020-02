governo #

Isso tudo – essas declarações imbecis – é para desviar atenção dos males que sua política econômica está fazendo à maioria da população.

Esse governo está acabando com o que ainda restava do Estado Social no Brasil…

O governo é a própria depravação…

Bolsonaro diz que “depravação total” no Carnaval é culpa do PT https://t.co/Ia2G0l4Nsg — Brasil 247 (@brasil247) February 5, 2020

oestadoacre..fulcral na mídia do Acre…ajude a manter…deseja ajudar? Pelo paypal, no e-mail: [email protected] – ou entre em contato pelo e-mail: [email protected]