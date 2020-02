depasa acre #

A declaração foi concedida nesta quarta pelo presidente do Depasa (órgão que cuida da água e esgoto) à rede amazônica (CBN).

-O governador (GladsonC) não quer a concessão do Depasa a uma empresa privada – disse Zenil Chaves.

Ouça:

A posição do governo, se se confirmar, é elogiável…afinal de contas não tem cabimento os milhões investidos no sistema de água do Acre nos últimos anos para doar à iniciativa privada (privada de iniciativa)…

Porém, vamos aguardar e ficar de olho nessa história do marco regulatório da água (aprovado no Congresso) e a pressão de setores para privatizar o Depasa.

Viu?

Quem disse que não há notícia boa do governo….

É difícil, mas acontece.

J R Braña B.

