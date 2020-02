vdp professores #

[Governo do Acre] – O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), publicou na edição do Diário Oficial desta terça-feira, 4, as normativas que regulamentam o pagamento do Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento Profissional (VDP) dos servidores da educação.

O Prêmio VDP será pago em parcela única, sem proporcionalidade, até o final do mês de setembro do ano subsequente à avaliação. A gratificação é destinada aos servidores docentes e não docentes do quadro permanente e temporário da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes.

(…)

De acordo com o decreto publicado no DOE, o pagamento do prêmio VDP aos servidores da SEE dependerá do atingimento das metas do Índice de Desenvolvimento da Educação do Acre (Idea) para cada escola e para a rede estadual.

Em tempo: os professores precisam atingir metas para receber o pouco que lhes é de direito…o governador e o vice, não, né? Os benefícios que recebem toda semana (diárias, gasolina alimentação, viagens, segurança pessoal, mordomias mil etc….) não precisam de critérios, avaliação nem metas…a sociedade paga sem chiar.

J R Braña B.

