insegurança acre #

Domingo

Governador convoca forças de segurança para reunião de emergência para tratar do enfrentamento à violência

[Governo do Acre] – O governador Gladson Cameli realizará, às 10 horas do próximo domingo, 9, no Palácio Rio Branco, uma reunião de emergência com representantes de todas as forças de segurança do Acre e está convidando integrantes das bancadas federal, estadual e demais poderes constituídos do estado para participarem do encontro e se unirem ao governo nessa luta. O objetivo é buscar alternativas conjuntas para enfrentar o problema da violência no estado.

A informação foi dada pelo próprio governador para a bancada federal do Acre, em reunião realizada na tarde desta quarta-feira, 5, em Brasília.

(…)

oestadoacre..fulcral na mídia do Acre…ajude a manter…deseja ajudar? Pelo paypal, no e-mail: [email protected] – ou entre em contato pelo e-mail: [email protected]