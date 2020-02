Zerar ICMS na gasolina? Só se GladsonC for lelé da cuca!…

icms #

Pura demagogia a fanfarronice de Bolsonaro ‘desafiando’ os governadores a zerar o ICMS sobre a venda de combustível…

O Acre – ou qualquer estado atualmente que fizer isso – acaba…saco!

Caixão e vela!

Até o BolsoDória pulou lá em São Paulo e chamou o presidente (?) de ‘irresponsável.’

Um quarto da receita do tesouro acreano provém do imposto do combustível….é sua excelência abrir mão desses recursos e todos os 22 municípios entram em bancarrota, falência…total…Rio Branco, também.

Traduzindo: o caos tomaria de conta!

Mais do que já se vê…

Bolsonaro quer baixar o preço do combustível..?

Que comece abrindo mão dos impostos federais que incidem sobre a gasolina, o álcool e o diesel..

Simples,…. vírgula.

O grande problema é que o preço do combustível no Brasil (no mundo) é cotado em Dólar (um dia isso vai acabar)….hoje o litro de gasolina custa em Rio Branco UDS 1,20 (um Dólar e 20 centavos).

A maioria do povo está quebrada em seu poder aquisitivo porque (os que ainda têm emprego) recebe baixos salários e em Real cotado a mais de quatro por Dólar.

Por isso o desespero na hora de abastecer o carro…!

GladsonC pode até dizer que quer zerar o ICMS do combustível para fazer média com o seu chefe Bolsonaro…

Mas vai ficar só na média e no dizer.

Sua excelência gosta de umas esquisitices e de arroubamentos juvenis – mas essa (de abrir mão dos recursos do ICMS zerando sua incidência no combustível) ele não vai levar adiante…

Espero que não!

Em tempo: agora reduzir percentual do ICMS no combustível e outros produtos é outra história…

J R Braña B.

