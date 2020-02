bagagem projeto #

GabParl

Deputada Perpétua apresenta Projeto de Lei que proíbe cobrança de bagagem pelas companhias aéreas

A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) apresentou o Projeto de Lei 75/2020, que visa proibir a cobrança de bagagens por empresas aéreas. O PL permite que os passageiros embarquem com um pertence de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. Esta é uma batalha que a parlamentar acreana tem travado desde que as companhias não cumpriram com a promessa de que o preço das passagens diminuiria com a cobrança dos volumes.

“Adotada a medida e passados mais de dois anos, não houve redução dos preços das passagens aéreas, e sim aumentos exorbitantes e queda na qualidade dos serviços prestados. Os consumidores sentem-se lesados pela promessa não cumprida. Além disso, as empresas aéreas vêm aumentando o valor do despacho da bagagem”, justificou Perpétua.

(…)

