embaixada #

Há coisas que só existem (ou só são possíveis) no Acre…‘convocar Embaixada’ por um vice-governador, por exemplo.

Sugere forçação de barra para sobressair um poder que não existe…ou que não é compatível com o cargo…

Em tempo: não é a primeira vez que empresários peruanos se encontram com seus homólogos do Acre…desde 2007 que essa relação tem se intensificado via Assembleia Legislativa…e que bom que o governo parece interessado em fortalecê-la…integração desse tipo leva tempo….ora avança, ora recua…e esse movimento de pêndulo é para sempre.

J R Braña B.

oestadoacre..fulcral na mídia do Acre…ajude a manter…deseja ajudar? Pelo paypal, no e-mail: [email protected] – ou entre em contato pelo e-mail: [email protected]